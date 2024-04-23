Василий Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения25.02.1889
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1889
Отец: Леонтий Георгиевич
Мать: Ирина Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
08.02.1908
Жена: Наталья Ананьевна
Рождение ребёнка
08.05.1912
Сын: Николай Васильевич
Мать ребёнка: Наталья Ананьевна
Рождение ребёнка
07.06.1914
Сын: Иван Васильевич
Мать ребёнка: Наталья Ананьевна
Рождение ребёнка
26.09.1915
Сын: Иван Васильевич
Мать ребёнка: Наталья Ананьевна