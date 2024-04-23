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Василий Леонтьевич

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

25.02.1889

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1889

Отец: Леонтий Георгиевич

Мать: Ирина Васильевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
08.02.1908

Жена: Наталья Ананьевна

Рождение ребёнка
08.05.1912

Сын: Николай Васильевич

Мать ребёнка: Наталья Ананьевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
07.06.1914

Сын: Иван Васильевич

Мать ребёнка: Наталья Ананьевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
26.09.1915

Сын: Иван Васильевич

Мать ребёнка: Наталья Ананьевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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