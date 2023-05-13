Козлова Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1911

Дочь: Яковлева Матрена Тихоновна

Отец ребёнка: Козлов Тихон Сергеевич

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Тихон Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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