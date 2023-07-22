Трубачева Елена Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
Дата смерти26.04.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Дата рождения высислена исходя из записи о смерти в возрасте 44лет в 1906 году Метрической книге Спасской Поршенской церкви
Рождение ребёнка
02.05.1904
Дочь: Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Трубачев Иван Алексеевич
Метрической книге Спасской Поршенской церкви
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Трубачев Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.04.1906
От чахотки в возрасте 44 года Метрической книге Спасской Поршенской церкви