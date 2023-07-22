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Трубачева Елена Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

26.04.1906

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Дата рождения высислена исходя из записи о смерти в возрасте 44лет в 1906 году Метрической книге Спасской Поршенской церкви
Рождение ребёнка
02.05.1904

Дочь: Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Трубачев Иван Алексеевич

Метрической книге Спасской Поршенской церкви
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Трубачев Иван Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трубачев Иван Алексеевич

Смерть
26.04.1906
От чахотки в возрасте 44 года Метрической книге Спасской Поршенской церкви