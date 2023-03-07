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Толкачев Павел Харитонович

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Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Толкачев Харитон Степанович

Мать: Толкачева Степанида

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Толкачев Архип Павлович

Мать ребёнка: Толкачева Акилина Яковлевна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Толкачева Матрена Павловна

Мать ребёнка: Толкачева Акилина Яковлевна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Толкачева Прасковья Павловна

Мать ребёнка: Толкачева Акилина Яковлевна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Толкачева Феврония Павловна

Мать ребёнка: Толкачева Акилина Яковлевна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Толкачева Федосья Павловна

Мать ребёнка: Толкачева Акилина Яковлевна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толкачева Ирина Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толкачева Акилина Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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