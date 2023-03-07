Толкачев Павел Харитонович
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Толкачев Харитон Степанович
Мать: Толкачева Степанида
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Толкачева Акилина Яковлевна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Толкачева Матрена Павловна
Мать ребёнка: Толкачева Акилина Яковлевна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Толкачева Прасковья Павловна
Мать ребёнка: Толкачева Акилина Яковлевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Толкачева Феврония Павловна
Мать ребёнка: Толкачева Акилина Яковлевна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Толкачева Федосья Павловна
Мать ребёнка: Толкачева Акилина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно