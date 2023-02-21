Кафтанчикова Римма Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кафтанчикова Римма Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1981

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1981

Отец: Кафтанчиков Владимир Викторович

Мать: Кафтанчикова Нина Васильевна

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