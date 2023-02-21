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Кафтанчикова Римма Владимировна
Кафтанчикова Римма Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1981
Пол
Женский
Отец
Кафтанчиков Владимир Викторович
1944 г.р.
Мать
Кафтанчикова (Зайцева) Нина Васильевна
1949 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1981
Отец:
Кафтанчиков Владимир Викторович
Мать:
Кафтанчикова Нина Васильевна
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