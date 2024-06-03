Ковалев Степан Антонович 29.12.1863 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Ковалев Степан Антонович

Место рождения

Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

29.12.1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1836 г.р.

Мать

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Жена

1864 г.р.

Дети

1892 г.р.
1897 г.р.
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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1863 ст.

Отец: Ковалев Антон Петрович

Мать: скрыто настройками приватности

Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковалева (Петрова) Евгения Лукьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковалева (Петрова) Евгения Лукьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалев Степан Степанович

Мать ребёнка: Ковалева (Петрова) Евгения Лукьяновна

Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
05.11.1882 ст.

Жена: Ковалева (Петрова) Евгения Лукьяновна

Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.05.1892 ст.

Дочь: Ерофеева (Ковалева) Матрена Степановна

Мать ребёнка: Ковалева (Петрова) Евгения Лукьяновна

Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1897 ст.

Дочь: Кузьмина (Ковалева) Ирина Степановна

Мать ребёнка: Ковалева (Петрова) Евгения Лукьяновна

Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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