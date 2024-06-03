Ковалев Степан Антонович
Место рождения
Дата рождения29.12.1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1863 ст.
Отец: Ковалев Антон Петрович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ковалева (Петрова) Евгения Лукьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ковалева (Петрова) Евгения Лукьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалев Степан Степанович
Мать ребёнка: Ковалева (Петрова) Евгения Лукьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
05.11.1882 ст.
Рождение ребёнка
14.05.1892 ст.
Дочь: Ерофеева (Ковалева) Матрена Степановна
Мать ребёнка: Ковалева (Петрова) Евгения Лукьяновна
Рождение ребёнка
1897 ст.
Дочь: Кузьмина (Ковалева) Ирина Степановна
Мать ребёнка: Ковалева (Петрова) Евгения Лукьяновна
Смерть
Неизвестно