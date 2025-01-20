Ушатов Денис 27.05.1979 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ушатов Денис

Место рождения

Благовещенск

Дата рождения

27.05.1979

Пол

Мужской

Отец

1940 г.р.

Мать

1944 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1979

Отец: Ушатов Борис

Мать: Ушатова (Ожегова) Тамара

Благовещенск
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
12.07.2014

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.01.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Благовещенск

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