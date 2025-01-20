Ушатов Денис
Место рожденияБлаговещенск
Дата рождения27.05.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1979
Отец: Ушатов Борис
Мать: Ушатова (Ожегова) Тамара
Благовещенск
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
12.07.2014
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.01.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Благовещенск