Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1766

Дочь: Зыкова Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

починок Петуховский, Пищальская волость, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
починок Петуховский, Пищальская волость, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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