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Куренков Виктор Александрович

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Место рождения

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область

Дата рождения

25.05.1956

Дата смерти

08.07.2009

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1961 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1956

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
13.10.1984

Сын: Куренков Максим Викторович

Мать ребёнка: Куренкова Марина Валентиновна

Миасс, Миасский, Челябинская область
Рождение ребёнка
09.08.1989

Дочь: Куренкова Дарья Викторовна

Мать ребёнка: Куренкова Марина Валентиновна

Миасс, Миасский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куренкова Марина Валентиновна

Смерть
08.07.2009
Миасс, Миасский, Челябинская область
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