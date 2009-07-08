Куренков Виктор Александрович
Место рождения
Дата рождения25.05.1956
Дата смерти08.07.2009
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1956
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.10.1984
Сын: Куренков Максим Викторович
Мать ребёнка: Куренкова Марина Валентиновна
Рождение ребёнка
09.08.1989
Дочь: Куренкова Дарья Викторовна
Мать ребёнка: Куренкова Марина Валентиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.07.2009