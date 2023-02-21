Желковская (Куцейко Kuceijko) Александра (Aleksandra) Карловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желковская (Куцейко Kuceijko) Александра (Aleksandra) Карловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Куцейко Карл

Мать: Шварц Констанция

Рождение ребёнка
20.05.1898 ст.

Дочь: Желковская Александра Владиславовна

Отец ребёнка: Желковский Владислав Андреевич

Рождение ребёнка
27.10.1901 ст.

Дочь: Желковская Леокадия Владиславовна

Отец ребёнка: Желковский Владислав Андреевич

Рождение ребёнка
26.03.1904

Сын: Желковский Владислав Владиславович

Отец ребёнка: Желковский Владислав Андреевич

Рождение ребёнка
22.04.1905 ст.

Сын: Желковский Станислав Владиславович

Отец ребёнка: Желковский Владислав Андреевич

г. Белосток, Гродненская губерния
Рождение ребёнка
08.10.1908

Сын: Желковский Болеслав Владиславович

Отец ребёнка: Желковский Владислав Андреевич

Рождение ребёнка
28.02.1910

Дочь: Желковская Владислава Владиславовна

Отец ребёнка: Желковский Владислав Андреевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Желковский Сигизмунд Владиславович

Отец ребёнка: Желковский Владислав Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Желковский Владислав Андреевич

Смерть
Неизвестно
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