Желковская (Куцейко Kuceijko) Александра (Aleksandra) Карловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Куцейко Карл
Мать: Шварц Констанция
Рождение ребёнка
20.05.1898 ст.
Дочь: Желковская Александра Владиславовна
Отец ребёнка: Желковский Владислав Андреевич
Рождение ребёнка
27.10.1901 ст.
Дочь: Желковская Леокадия Владиславовна
Отец ребёнка: Желковский Владислав Андреевич
Рождение ребёнка
26.03.1904
Сын: Желковский Владислав Владиславович
Отец ребёнка: Желковский Владислав Андреевич
Рождение ребёнка
22.04.1905 ст.
Сын: Желковский Станислав Владиславович
Отец ребёнка: Желковский Владислав Андреевич
г. Белосток, Гродненская губерния
Рождение ребёнка
08.10.1908
Сын: Желковский Болеслав Владиславович
Отец ребёнка: Желковский Владислав Андреевич
Рождение ребёнка
28.02.1910
Дочь: Желковская Владислава Владиславовна
Отец ребёнка: Желковский Владислав Андреевич
Рождение ребёнка
1911
Сын: Желковский Сигизмунд Владиславович
Отец ребёнка: Желковский Владислав Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно