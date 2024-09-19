Жучкова Вера Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жучкова Вера Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жучков Валерий Валентинович

Отец ребёнка: Жучков Валентин Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жучков Виталий Валентинович

Отец ребёнка: Жучков Валентин Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жучков Валентин Васильевич

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