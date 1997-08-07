Анна Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1997

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1997

Отец: Коваленко Юрий Павлович

Мать: Коваленко Ирина Николаевна

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