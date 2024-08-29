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Сомин Эдуард Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1925

Отец: Сомин Михаил Самсонович

Мать: Сомина (Лукша) Ядвига Францевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сомина (Смоленская) Елена Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Драгун (Сомина) Анна Эдуардовна

Мать ребёнка: Сомина (Смоленская) Елена Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болотова (Сомина) Регина Эдуардовна

Мать ребёнка: Сомина (Смоленская) Елена Васильевна

Рождение ребёнка
12.07.1969

Дочь: Алёшко (Сомина) Марина Эдуардовна

Мать ребёнка: Сомина (Смоленская) Елена Васильевна

Бережные, Мядельский район, Минская область
Смерть
Неизвестно

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