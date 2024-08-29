Сомин Эдуард Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1925
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Драгун (Сомина) Анна Эдуардовна
Мать ребёнка: Сомина (Смоленская) Елена Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болотова (Сомина) Регина Эдуардовна
Мать ребёнка: Сомина (Смоленская) Елена Васильевна
Рождение ребёнка
12.07.1969
Дочь: Алёшко (Сомина) Марина Эдуардовна
Мать ребёнка: Сомина (Смоленская) Елена Васильевна
Бережные, Мядельский район, Минская область
Смерть
Неизвестно