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Коврижных Максим

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Место рождения

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Коврижных Никифор Тарасович

Мать: Коврижных Ирина Михайловна

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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