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Коврижных Максим
Коврижных Максим
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Место рождения
Коврижская 2-я
, Котельнический уезд, Вятская губерния
Дата рождения
1802
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Коврижных Никифор Тарасович
1768 г.р.
Мать
Коврижных (Ваганова) Ирина Михайловна
1763 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец:
Коврижных Никифор Тарасович
Мать:
Коврижных Ирина Михайловна
Коврижская 2-я
, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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