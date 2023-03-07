Филимонов Захар Александрович
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Филимонов Александр Никитич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1837
Сын: Филимонов (приемыш) Иван Филимонович
Мать ребёнка: Филимонова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Филимонов Никита Захарович
Мать ребёнка: Филимонова Евдокия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно