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Филимонов Захар Александрович

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Филимонов Александр Никитич

Мать: ?

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Филимонов (приемыш) Иван Филимонович

Мать ребёнка: Филимонова Евдокия Федоровна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Филимонов Никита Захарович

Мать ребёнка: Филимонова Евдокия Федоровна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филимонова Евдокия Федоровна

Смерть
Неизвестно
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