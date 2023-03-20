Андреев Яков Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Яков Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: Андреева Акулина Егоровна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Прасковья Яковлевна

Мать ребёнка: Андреева Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Андреева Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Андреев Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Андреева Варвара Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Варвара Ивановна

Смерть
Неизвестно
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