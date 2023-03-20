Андреев Яков Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Прасковья Яковлевна
Мать ребёнка: Андреева Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Андреева Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Андреева Варвара Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно