Зорькин Трофим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зорькин Трофим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зорькина Мария Трофимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зорькина Марья Трофимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стойкина (Зорькина) Ольга Трофимовна

Мать ребёнка: не указана

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