Горбатюк Василий Яковлевич
Место рожденияс. Попiвцi
Дата рождения?.01.1933
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Попiвцi
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбатюк Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Горбатюк (Лыпач) Анна Ивановна
с. Попiвцi
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбатюк Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Горбатюк (Лыпач) Анна Ивановна
с. Попiвцi
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбатюк Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Горбатюк (Лыпач) Анна Ивановна
с. Попiвцi
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.09.1960
Сын: Горбатюк Николай Васильевич
Мать ребёнка: Горбатюк (Лыпач) Анна Ивановна
с. Попiвцi