Горбатюк Василий Яковлевич ?.01.1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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Горбатюк Василий Яковлевич

Место рождения

с. Попiвцi

Дата рождения

?.01.1933

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Попiвцi
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбатюк Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Горбатюк (Лыпач) Анна Ивановна

с. Попiвцi
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбатюк Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Горбатюк (Лыпач) Анна Ивановна

с. Попiвцi
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбатюк Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Горбатюк (Лыпач) Анна Ивановна

с. Попiвцi
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбатюк (Лыпач) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
04.09.1960

Сын: Горбатюк Николай Васильевич

Мать ребёнка: Горбатюк (Лыпач) Анна Ивановна

с. Попiвцi

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