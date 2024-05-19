Иванченко Савелий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Иванченко Андрей Сидорович
Мать: Иванченко Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукина (Иванченко) Матрена
Мать ребёнка: Иванченко Сус?
Бракосочетание
1911
Жена: Иванченко Сус?
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Федченко (Иванченко) Елизавета
Мать ребёнка: Иванченко Сус?
Рождение ребёнка
1913
Сын: Иванченко Архип Савельевич
Мать ребёнка: Иванченко Сус?
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Логунова (Иванченко) Домна Савельевна
Мать ребёнка: Иванченко Сус?
Рождение ребёнка
1920
Сын: Иванченко Петр Савельевич
Мать ребёнка: Иванченко Сус?
Смерть
Неизвестно