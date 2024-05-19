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Иванченко Савелий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Иванченко Андрей Сидорович

Мать: Иванченко Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукина (Иванченко) Матрена

Мать ребёнка: Иванченко Сус?

Бракосочетание
1911

Жена: Иванченко Сус?

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Федченко (Иванченко) Елизавета

Мать ребёнка: Иванченко Сус?

Рождение ребёнка
1913

Сын: Иванченко Архип Савельевич

Мать ребёнка: Иванченко Сус?

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Логунова (Иванченко) Домна Савельевна

Мать ребёнка: Иванченко Сус?

Воздвиженка, Кулундинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1920

Сын: Иванченко Петр Савельевич

Мать ребёнка: Иванченко Сус?

Воздвиженка, Кулундинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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