Иван Иванов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: Иван Иванов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Алексей Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Афимья Афанасьева (Вна)
Рождение ребёнка
07.11.1870 ст.
Дочь: Матрена Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Афимья Афанасьева (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афимья Афанасьева (Вна)
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно