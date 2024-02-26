Иван Иванов (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Иванов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1803 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1828 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Иван Иванов (Ич)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Алексей Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Афимья Афанасьева (Вна)

Рождение ребёнка
07.11.1870 ст.

Дочь: Матрена Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Афимья Афанасьева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афимья Афанасьева (Вна)

Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно
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