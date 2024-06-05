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Шаболдин Сергей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1937

Дата смерти

2024

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1937

Отец: Шаболдин Степан Алексеевич

Мать: Казачкова Серафима Наумовна

Рождение ребёнка
26.11.1960

Сын: Шаболдин Степан Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казакевич Лариса Эммануиловна

Рождение ребёнка
26.02.1980

Сын: Шаболдин Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
2024

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