Шаболдин Сергей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1937
Дата смерти2024
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1937
Рождение ребёнка
26.11.1960
Сын: Шаболдин Степан Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Казакевич Лариса Эммануиловна
Рождение ребёнка
26.02.1980
Сын: Шаболдин Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
2024