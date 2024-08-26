Фефилова Агрипина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Фефилова) Варвара Фоминична
Отец ребёнка: Фефилов Фома Прокопьевич
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Фефилова) Ксения Фоминична
Отец ребёнка: Фефилов Фома Прокопьевич
Рождение ребёнка
1797
Дочь: (Фефилова) Мария Фоминична
Отец ребёнка: Фефилов Фома Прокопьевич
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Фефилов Фома Прокопьевич
Смерть
Неизвестно