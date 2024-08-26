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Фефилова Агрипина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фефилов Фома Прокопьевич

Место жительства
Неизвестно
Кулига, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Фефилова) Варвара Фоминична

Отец ребёнка: Фефилов Фома Прокопьевич

Кулига, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Фефилова) Ксения Фоминична

Отец ребёнка: Фефилов Фома Прокопьевич

Кулига, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: (Фефилова) Мария Фоминична

Отец ребёнка: Фефилов Фома Прокопьевич

Кулига, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Фефилов Николай Фомич

Отец ребёнка: Фефилов Фома Прокопьевич

Кулига, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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