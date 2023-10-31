Шорохов Агрофена Фокиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шорохов Агрофена Фокиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Шорохова Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Шорохов Григорий Васильевич

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Шорохова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Шорохов Григорий Васильевич

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Шорохова Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Шорохов Григорий Васильевич

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Шорохова Парасковья Григорьевна

Отец ребёнка: Шорохов Григорий Васильевич

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шорохов Григорий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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