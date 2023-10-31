Шорохов Агрофена Фокиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Шорохова Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Шорохов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Шорохова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Шорохов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Шорохова Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Шорохов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Шорохова Парасковья Григорьевна
Отец ребёнка: Шорохов Григорий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно