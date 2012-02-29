Лапшина (Тузкова) Александра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапшина (Тузкова) Александра Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1932

Дата смерти

29.02.2012

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1932

Отец: Тузков Сергей Васильевич

Мать: Тузкова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
06.07.1956

Сын: Лапшин Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Лапшин Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
09.07.1962

Сын: Лапшин Геннадий Алексеевич

Отец ребёнка: Лапшин Алексей Владимирович

Смерть
29.02.2012
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