Лапшина (Тузкова) Александра Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1932
Дата смерти29.02.2012
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1932
Отец: Тузков Сергей Васильевич
Мать: Тузкова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
06.07.1956
Сын: Лапшин Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Лапшин Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
09.07.1962
Сын: Лапшин Геннадий Алексеевич
Отец ребёнка: Лапшин Алексей Владимирович
Смерть
29.02.2012