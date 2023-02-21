Боженкова (Островских) Соломея Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боженкова (Островских) Соломея Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Шароглазова Татьяна Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Баженков Пантелеймон Николаевич

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Шишкина Мария Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Баженков Пантелеймон Николаевич

Рождение ребёнка
18.04.1915

Сын: Боженков Георгий Пантелеймонович

Отец ребёнка: Баженков Пантелеймон Николаевич

Пономарева, Анциферовская волость, Енисейский уезд
Место рождения: деревня Пономарево, Енисейский район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Ковальская Фаина Пантелеймрновна

Отец ребёнка: Баженков Пантелеймон Николаевич

Рождение ребёнка
1928

Сын: Боженков Андрей Пантелеймонович

Отец ребёнка: Баженков Пантелеймон Николаевич

Рождение ребёнка
11.01.1930

Дочь: Боженкова Анисья Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Баженков Пантелеймон Николаевич

Смерть
Неизвестно
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