Боженкова (Островских) Соломея Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Шароглазова Татьяна Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Баженков Пантелеймон Николаевич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Шишкина Мария Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Баженков Пантелеймон Николаевич
Рождение ребёнка
18.04.1915
Сын: Боженков Георгий Пантелеймонович
Отец ребёнка: Баженков Пантелеймон Николаевич
Пономарева, Анциферовская волость, Енисейский уезд
Место рождения: деревня Пономарево, Енисейский район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Ковальская Фаина Пантелеймрновна
Отец ребёнка: Баженков Пантелеймон Николаевич
Рождение ребёнка
1928
Сын: Боженков Андрей Пантелеймонович
Отец ребёнка: Баженков Пантелеймон Николаевич
Рождение ребёнка
11.01.1930
Дочь: Боженкова Анисья Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Баженков Пантелеймон Николаевич
Смерть
Неизвестно