Зубарев Фёдор Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗубарев Фёдор Игнатьевич

Зубарев Фёдор Игнатьевич

avatar

Место рождения

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1679 ст.

Дата смерти

Между 1719 и 1747

Пол

Мужской

Отец

До 1660 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1679 ст.

Отец: Зубарев Игнатий Иванович

Мать: не указана

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1714 ст.

Сын: Зубарев Григорий Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1717 ст.

Сын: Зубарев Андрей Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Между 1719 и 1747
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close