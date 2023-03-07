Зубарев Фёдор Игнатьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1679 ст.
Дата смертиМежду 1719 и 1747
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1679 ст.
Отец: Зубарев Игнатий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1714 ст.
Сын: Зубарев Григорий Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1717 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Между 1719 и 1747