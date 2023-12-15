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Губин Григорий Иванов

Место рождения

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

15.11.1836 ст.

Дата смерти

Около 1893 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1836 ст.

Отец: Губин Иван Леонтьев

Мать: Губина Марфа Павлова

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губин Пантелей Григорьев

Мать ребёнка: Губина Овдотья Дмитриевна

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губина Овдотья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1858 ст.

Дочь: Губина Акулина Григорьева

Мать ребёнка: Губина Овдотья Дмитриевна

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1876 ст.

Сын: Губин Игнатий Григорьев

Мать ребёнка: Губина Овдотья Дмитриевна

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1877 ст.

Сын: Губин ??? Григорьев

Мать ребёнка: Губина Овдотья Дмитриевна

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1879 ст.

Сын: Губин Корнелий Григорьев

Мать ребёнка: Губина Овдотья Дмитриевна

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 1893 ст.
Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

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