Губин Григорий Иванов
Место рождения
Дата рождения15.11.1836 ст.
Дата смертиОколо 1893 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1836 ст.
Отец: Губин Иван Леонтьев
Мать: Губина Марфа Павлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Губина Овдотья Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1858 ст.
Дочь: Губина Акулина Григорьева
Мать ребёнка: Губина Овдотья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1876 ст.
Мать ребёнка: Губина Овдотья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1877 ст.
Сын: Губин ??? Григорьев
Мать ребёнка: Губина Овдотья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1879 ст.
Мать ребёнка: Губина Овдотья Дмитриевна
Смерть
Около 1893 ст.