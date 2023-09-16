Родина (Леонская) Ефросинья Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родина (Леонская) Ефросинья Леонтьева

Место рождения

Урей 3-й, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Вычислено 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1857 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Урей 3-й, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
20.10.1875 ст.

Муж: Родин Ефим Иванов

Рощино, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
04.?.1876

Дочь: (Родина) Варвара Ефимова

Отец ребёнка: Родин Ефим Иванов

Михайловка, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно

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