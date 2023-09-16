Родина (Леонская) Ефросинья Леонтьева
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.10.1875 ст.
Муж: Родин Ефим Иванов
Рощино, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
04.?.1876
Дочь: (Родина) Варвара Ефимова
Отец ребёнка: Родин Ефим Иванов
Михайловка, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно