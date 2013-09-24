Тишков Николай
Место рождениядеревня Кибирева, Туринский городской округ, Свердловская область, Россия
Дата рождения13.11.1928
Дата смерти24.09.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1928
Отец: Тишков Дмитрий
Рождение ребёнка
01.07.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тишкова (Иванова) Таисия
Рождение ребёнка
?.11.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тишкова (Иванова) Таисия
Смерть
24.09.2013