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Тишков Николай

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Место рождения

деревня Кибирева, Туринский городской округ, Свердловская область, Россия

Дата рождения

13.11.1928

Дата смерти

24.09.2013

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

ЯB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1928

Отец: Тишков Дмитрий

Мать: Тишкова (Казакова) Клавдия

Рождение ребёнка
01.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тишкова (Иванова) Таисия

Рождение ребёнка
?.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тишкова (Иванова) Таисия

Смерть
24.09.2013

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