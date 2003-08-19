Ваньков Станислав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ваньков Станислав

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1944

Дата смерти

19.08.2003

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

1947 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1944

Отец: Ваньков Павел

Мать: Евгения

Рождение ребёнка
31.08.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нина

Рождение ребёнка
1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нина

Смерть
19.08.2003
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