Ваньков Станислав
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1944
Дата смерти19.08.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1944
Отец: Ваньков Павел
Мать: Евгения
Рождение ребёнка
31.08.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нина
Рождение ребёнка
1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нина
Смерть
19.08.2003