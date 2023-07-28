Кондрашенков Михаил Кузьмич
Место рождения
Дата рождения19.01.1917
Дата смерти22.08.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1935
Рождение ребёнка
09.01.1949
Рождение ребёнка
03.07.1957
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.08.1989