Кондрашенков Михаил Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашенков Михаил Кузьмич

Место рождения

Ильский, Северский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

19.01.1917

Дата смерти

22.08.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Ильский, Северский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
08.06.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондрашенкова Анастасия Сергеевна

Ильский, Северский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
09.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондрашенкова Анастасия Сергеевна

Ильский, Северский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
03.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондрашенкова Анастасия Сергеевна

Ильский, Северский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
Неизвестно
Ильский, Северский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
22.08.1989
Ильский, Северский муниципальный район, Краснодарский край