Коковкин Иван Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коковкин Евдоким Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Коковкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1861
Сын: Коковкин Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Коковкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Феоктиста Ивановна
Мать ребёнка: Коковкина Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно