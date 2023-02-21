Коковкин Иван Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоковкин Иван Евдокимович

Коковкин Иван Евдокимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коковкин Евдоким Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Сын: Коковкин Илья Иванович

Мать ребёнка: Коковкина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1861

Сын: Коковкин Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Коковкина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Феоктиста Ивановна

Мать ребёнка: Коковкина Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close