Тямин Иван Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: не указан
Мать: Тямина Анна Ивановна
Призыв на военную службу
05.09.1940
Советский, Бековский муниципальный район, Пензенская область
Наровчатский РВК, Пензенская обл., Наровчатский р-н Совхоз Будёного
Попал в плен (военное)
03.08.1941
Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Смерть
Неизвестно