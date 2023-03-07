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Тямин Иван Фёдорович

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Место рождения

Паюсово, Орловский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

До 1903 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: Тямина Анна Ивановна

Паюсово, Орловский муниципальный район, Орловская область
Призыв на военную службу
05.09.1940
Советский, Бековский муниципальный район, Пензенская область
Наровчатский РВК, Пензенская обл., Наровчатский р-н Совхоз Будёного
Попал в плен (военное)
03.08.1941
Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Смерть
Неизвестно
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