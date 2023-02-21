Турмет
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1699
Сын: Сююндюк Турметев
Мать ребёнка: не указана
Старые Чукалы, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ибрай
Мать ребёнка: не указана
Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно