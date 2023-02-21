Турмет — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТурмет

Турмет

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1699

Сын: Сююндюк Турметев

Мать ребёнка: не указана

Старые Чукалы, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ибрай

Мать ребёнка: не указана

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close