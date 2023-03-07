Базанова-Кельх (Базанова) Варвара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базанова-Кельх (Базанова) Варвара Петровна

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Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Место жительства
С 1890 по 1898
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1898 по 1904
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1904 по 1959
г. Париж, Франция
Смерть
1959
г. Париж, Франция
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