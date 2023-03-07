Базанова-Кельх (Базанова) Варвара Петровна
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смерти1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1890 по 1898
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1898 по 1904
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1904 по 1959
г. Париж, Франция
Смерть
1959
г. Париж, Франция