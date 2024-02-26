Прасковья Матвеева (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смерти14.03.1867 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Петр Федоров (Ич)
Отец ребёнка: Федор Федоров (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Матвей Федоров (Ич)
Отец ребёнка: Федор Федоров (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Параскева Федорова (Вна)
Отец ребёнка: Федор Федоров (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Матрена Федорова (Вна)
Отец ребёнка: Федор Федоров (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Федоров (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
14.03.1867 ст.
Причина смерти: чахотка