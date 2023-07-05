(Дроздова) Авдотья Степановна 1 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дроздова) Авдотья Степановна 1

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дроздов Степан Никифорович

Мать: Агафья Петровна