Князева Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.1883
Сын: Князев Василий Васильевич
Отец ребёнка: Князев Василий Иванович
Горная Пролейка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно