Князева Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКнязева Евдокия Петровна

Князева Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Князев Василий Иванович

Рождение ребёнка
01.04.1883

Сын: Князев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Князев Василий Иванович

Горная Пролейка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.