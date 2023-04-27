van Beveren van Diksmuide Diederik burggraaf
Место рожденияDiksmuide, Vlaanderen Belgium
Дата рожденияОколо 1180
Дата смерти1275
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1180
Отец: не указан
Мать: не указана
Diksmuide, Vlaanderen Belgium
Рождение ребёнка
Около 1224
Сын: Van Beveren Diederik VIII/IV
Мать ребёнка: Van Diksmuide Beatrijs
Работа или профессия
Неизвестно
Burggraaf van Diksmuide
Смерть
1275