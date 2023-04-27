van Beveren van Diksmuide Diederik burggraaf — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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van Beveren van Diksmuide Diederik burggraaf

Место рождения

Diksmuide, Vlaanderen Belgium

Дата рождения

Около 1180

Дата смерти

1275

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1224 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1180

Отец: не указан

Мать: не указана

Diksmuide, Vlaanderen Belgium
Рождение ребёнка
Около 1224

Сын: Van Beveren Diederik VIII/IV

Мать ребёнка: Van Diksmuide Beatrijs

Работа или профессия
Неизвестно
Burggraaf van Diksmuide
Смерть
1275
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