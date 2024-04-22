Федот Титов
Место рождения
Дата рождения23.01.1848 ст.
Дата смерти23.10.1895 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1848 ст.
Отец: Тит Назаров
Мать: Настасья Ермолаева
Крещение
25.01.1848 ст.
Воскресенская, города Руза, церковь
Бракосочетание
12.05.1867 ст.
Жена: Титова Евдокия Степанова
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около ?.10.1870 ст.
Дочь: Вера Федотова
Мать ребёнка: Титова Евдокия Степанова
Рождение ребёнка
Около 1873 ст.
Дочь: Пелагея Федотова
Мать ребёнка: Титова Евдокия Степанова
Рождение ребёнка
06.04.1876 ст.
Мать ребёнка: Титова Евдокия Степанова
Рождение ребёнка
21.04.1880 ст.
Сын: Егор Федотов
Мать ребёнка: Титова Евдокия Степанова
Рождение ребёнка
12.03.1887 ст.
Сын: Алексей Федотов
Мать ребёнка: Титова Евдокия Степанова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.10.1895 ст.
Причина смерти: от простуды
Похороны
25.10.1895 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя