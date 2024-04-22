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Федот Титов

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

23.01.1848 ст.

Дата смерти

23.10.1895 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1848 ст.

Отец: Тит Назаров

Мать: Настасья Ермолаева

Таблово, Рузский, Московская область
Крещение
25.01.1848 ст.
Воскресенская, города Руза, церковь
Бракосочетание
12.05.1867 ст.

Жена: Титова Евдокия Степанова

Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около ?.10.1870 ст.

Дочь: Вера Федотова

Мать ребёнка: Титова Евдокия Степанова

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1873 ст.

Дочь: Пелагея Федотова

Мать ребёнка: Титова Евдокия Степанова

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
06.04.1876 ст.

Сын: Федотов Егор Федотович

Мать ребёнка: Титова Евдокия Степанова

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
21.04.1880 ст.

Сын: Егор Федотов

Мать ребёнка: Титова Евдокия Степанова

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
12.03.1887 ст.

Сын: Алексей Федотов

Мать ребёнка: Титова Евдокия Степанова

Таблово, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
23.10.1895 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от простуды
Похороны
25.10.1895 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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