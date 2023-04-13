Ноткин Борис (Ааронович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ноткин Борис (Ааронович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Notkin Aron

Мать: Notkina ?

Рождение ребёнка
28.12.1903

Сын: Ноткин Иосиф

Мать ребёнка: Ноткина Елена Самойловна

Перещепино, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
25.12.1907

Сын: Ноткин Евгений Борисович

Мать ребёнка: Ноткина Елена Самойловна

Перещепино, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Елизавета (Эльза) Борисовна

Мать ребёнка: Ноткина Елена Самойловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ноткин Яков Борисович

Мать ребёнка: Ноткина Елена Самойловна

Работа или профессия
Неизвестно
кустарь
Смерть
1920
Причина смерти: Убийство | № 162 Из двухнедельной сводки Екатеринославской губчека за время с 15 июля по 1 августа 1920 г. Не ранее 1 августа 1920 г. Общее политическое состояние ...Среди крестьян наб... Показать все
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