Ноткин Борис (Ааронович)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1920
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Notkin Aron
Мать: Notkina ?
Рождение ребёнка
28.12.1903
Сын: Ноткин Иосиф
Мать ребёнка: Ноткина Елена Самойловна
Рождение ребёнка
25.12.1907
Мать ребёнка: Ноткина Елена Самойловна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Елизавета (Эльза) Борисовна
Мать ребёнка: Ноткина Елена Самойловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ноткина Елена Самойловна
Работа или профессия
Неизвестно
кустарь
Смерть
1920
Причина смерти: Убийство | № 162 Из двухнедельной сводки Екатеринославской губчека за время с 15 июля по 1 августа 1920 г. Не ранее 1 августа 1920 г. Общее политическое состояние ...Среди крестьян наб... Показать все