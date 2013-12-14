Шарипзянов Данил Вячеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарипзянов Данил Вячеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.2013

Отец: не указан

Мать: Щербакова Елена

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