(Черненко) Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Черненко) Галина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1969

Пол

Женский

Отец

Мать

1933 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1969

Отец: Черненко Василий Петрович

Мать: Вера Михайловна

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