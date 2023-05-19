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(Черненко) Галина Васильевна
(Черненко) Галина Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.05.1969
Пол
Женский
Отец
Черненко Василий Петрович
Мать
Вера Михайловна
1933 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1969
Отец:
Черненко Василий Петрович
Мать:
Вера Михайловна
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