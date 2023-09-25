Тихомиров Яков Иванович
Место рождения
Дата рождения1809 ст.
Дата смертиМежду 1855 и 1909 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809 ст.
Отец: Тихомиров Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
1841 ст.
Яков вторым браком.
Рождение ребёнка
Около 1842 ст.
Дочь: (Тихомирова) Надежда Яковлевна
Мать ребёнка: Тихомирова (Меньшикова) Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
1845 ст.
Мать ребёнка: Тихомирова (Меньшикова) Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
1847 ст.
Сын: Тихомиров Виктор Яковлевич
Мать ребёнка: Тихомирова (Меньшикова) Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
1849 ст.
Дочь: (Тихомирова) Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Тихомирова (Меньшикова) Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
1850 ст.
Дочь: (Тихомирова) Федосья Яковлевна
Мать ребёнка: Тихомирова (Меньшикова) Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
1855 ст.
Сын: Тихомиров Павел Яковлевич
Мать ребёнка: Тихомирова (Меньшикова) Варвара Ивановна
Смерть
Между 1855 и 1909 ст.