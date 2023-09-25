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Тихомиров Яков Иванович

Место рождения

Омельково, Артинский, Свердловская область

Дата рождения

1809 ст.

Дата смерти

Между 1855 и 1909 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809 ст.

Отец: Тихомиров Иван

Мать: не указана

Омельково, Артинский, Свердловская область
Бракосочетание
1841 ст.

Жена: Тихомирова (Меньшикова) Варвара Ивановна

Омельково, Артинский, Свердловская область
Яков вторым браком.
Рождение ребёнка
Около 1842 ст.

Дочь: (Тихомирова) Надежда Яковлевна

Мать ребёнка: Тихомирова (Меньшикова) Варвара Ивановна

Омельково, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1845 ст.

Сын: Тихомиров Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Тихомирова (Меньшикова) Варвара Ивановна

Омельково, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1847 ст.

Сын: Тихомиров Виктор Яковлевич

Мать ребёнка: Тихомирова (Меньшикова) Варвара Ивановна

Омельково, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1849 ст.

Дочь: (Тихомирова) Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Тихомирова (Меньшикова) Варвара Ивановна

Омельково, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1850 ст.

Дочь: (Тихомирова) Федосья Яковлевна

Мать ребёнка: Тихомирова (Меньшикова) Варвара Ивановна

Омельково, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1855 ст.

Сын: Тихомиров Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Тихомирова (Меньшикова) Варвара Ивановна

Омельково, Артинский, Свердловская область
Смерть
Между 1855 и 1909 ст.
Омельково, Артинский, Свердловская область

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