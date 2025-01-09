Хмыров Леонтий Романович Около 1826 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Хмыров Леонтий Романович

Место рождения

Ефремово-Зыково, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1826 ст.

Дата смерти

28.09.1887 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826 ст.

Отец: Хмыров Роман Антонович

Мать: Хмырова Васса Савельевна

Ефремово-Зыково, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
По данным Ревизской сказки (6 ревизия) 1811 года (ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №98, опись №2, дело №18, стр. 960) ее отец из Тамбовской Губернии, Борисоглебскаго Уезда, село Уварово (ныне г... Показать все
Место жительства
1830 ст.
Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
По данным Ревизской сказки 1834 года (архив Башкортостана, фонд И-138, опись 2, дело 419) в 1830 году переехали в основанную д.Студенцы (д. Студенецкая (Гавриловка) , Новоумировский уезд, Оренбургский... Показать все
Бракосочетание
С 1844 по 1848 ст.

Жена: Хмырова (Горностаева) Ксения Ивановна

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.08.1849 ст.

Дочь: Хмырова Васса Леонтьевна

Мать ребёнка: Хмырова (Горностаева) Ксения Ивановна

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: деревни Стеденца Государственный Крестьянин Калинник Филиппович Мамонтов и Казачья Жена Домна Петровна ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №1758, стр. 20
Рождение ребёнка
09.06.1851 ст.

Сын: Хмыров Петр Леонтьевич

Мать ребёнка: Хмырова (Горностаева) Ксения Ивановна

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №1827, стр. 82
Рождение ребёнка
09.06.1851 ст.

Сын: Хмыров Тимофей Леонтьевич

Мать ребёнка: Хмырова (Горностаева) Ксения Ивановна

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №1827, стр. 82
Рождение ребёнка
25.11.1856 ст.

Дочь: Щукина (Хмырова) Екатерина Леонтьевна

Мать ребёнка: Хмырова (Горностаева) Ксения Ивановна

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Казак Студенецкого полка Антон Щукин и казачья девица Дарья Хмырова ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №1996, стр. 85 Дочь казака Студенецкого полка, православная
Рождение ребёнка
20.10.1858 ст.

Сын: Хмыров Дмитрий Леонтьевич

Мать ребёнка: Хмырова (Горностаева) Ксения Ивановна

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: Студенецкого отряда казак Антон Афанасьевич Щукин и казака Герасима Романовича Хмырова дочь Дарья ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №2056, стр. 24
Рождение ребёнка
С ?.05.1869 по ?.06.1869 ст.

Дочь: Хмырова Марфа Леонтьевна

Мать ребёнка: Хмырова (Горностаева) Ксения Ивановна

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
28.09.1887 ст.
Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
от удара ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №617, стр. 216

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