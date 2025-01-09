Хмыров Леонтий Романович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1826 ст.
Дата смерти28.09.1887 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1826 ст.
Отец: Хмыров Роман Антонович
Мать: Хмырова Васса Савельевна
По данным Ревизской сказки (6 ревизия) 1811 года (ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №98, опись №2, дело №18, стр. 960) ее отец из Тамбовской Губернии, Борисоглебскаго Уезда, село Уварово (ныне г... Показать все
Место жительства
1830 ст.
По данным Ревизской сказки 1834 года (архив Башкортостана, фонд И-138, опись 2, дело 419) в 1830 году переехали в основанную д.Студенцы (д. Студенецкая (Гавриловка) , Новоумировский уезд, Оренбургский... Показать все
Бракосочетание
С 1844 по 1848 ст.
Рождение ребёнка
12.08.1849 ст.
Дочь: Хмырова Васса Леонтьевна
Мать ребёнка: Хмырова (Горностаева) Ксения Ивановна
Восприемники: деревни Стеденца Государственный Крестьянин Калинник Филиппович Мамонтов и Казачья Жена Домна Петровна ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №1758, стр. 20
Рождение ребёнка
09.06.1851 ст.
Мать ребёнка: Хмырова (Горностаева) Ксения Ивановна
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №1827, стр. 82
Рождение ребёнка
09.06.1851 ст.
Сын: Хмыров Тимофей Леонтьевич
Мать ребёнка: Хмырова (Горностаева) Ксения Ивановна
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №1827, стр. 82
Рождение ребёнка
25.11.1856 ст.
Дочь: Щукина (Хмырова) Екатерина Леонтьевна
Мать ребёнка: Хмырова (Горностаева) Ксения Ивановна
Казак Студенецкого полка Антон Щукин и казачья девица Дарья Хмырова ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №1996, стр. 85 Дочь казака Студенецкого полка, православная
Рождение ребёнка
20.10.1858 ст.
Сын: Хмыров Дмитрий Леонтьевич
Мать ребёнка: Хмырова (Горностаева) Ксения Ивановна
Восприемники: Студенецкого отряда казак Антон Афанасьевич Щукин и казака Герасима Романовича Хмырова дочь Дарья ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №2056, стр. 24
Рождение ребёнка
С ?.05.1869 по ?.06.1869 ст.
Дочь: Хмырова Марфа Леонтьевна
Мать ребёнка: Хмырова (Горностаева) Ксения Ивановна
Смерть
28.09.1887 ст.
от удара ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №617, стр. 216