Данчевская (Сафронова) Таисия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сафронов Иван
Мать: Сафронова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Данчевский Михаил
Рождение ребёнка
07.07.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Данчевский Михаил
Смерть
Неизвестно