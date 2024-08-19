Данчевская (Сафронова) Таисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данчевская (Сафронова) Таисия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сафронов Иван

Мать: Сафронова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Данчевский Михаил

Рождение ребёнка
07.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Данчевский Михаил

Смерть
Неизвестно

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