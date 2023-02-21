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Elisabetha
Elisabetha
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1857
Пол
Женский
Отец
Hatzenbuehler Valentin
1830 г.р.
Мать
Elisabetha
Дети
Не указаны
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ЯМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец:
Hatzenbuehler Valentin
Мать:
Elisabetha
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