(Стародумова) Мелания Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Стародумова) Мелания Кириллова

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Место рождения

поч. Клюевский у речки Едомихи, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1708

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1677 г.р.

Мать

Около 1688 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1708

Отец: Стародумов Кирилл Софронов

Мать: Стародумова Настасья Агафонова

поч. Клюевский у речки Едомихи, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
поч. Клюевский у речки Едомихи, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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