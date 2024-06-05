Михалева Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михалева Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михалева Анька (Двойня) Владимировна

Отец ребёнка: Михалев Владимир Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михалева Юрка (Двойня) Владимирович

Отец ребёнка: Михалев Владимир Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михалева Рая Владимировна

Отец ребёнка: Михалев Владимир Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михалева Галя Владимировна

Отец ребёнка: Михалев Владимир Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михалев Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Михалев Владимир Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михалев Владимир Филиппович

Смерть
Неизвестно

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