Михалева Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михалева Анька (Двойня) Владимировна
Отец ребёнка: Михалев Владимир Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михалева Юрка (Двойня) Владимирович
Отец ребёнка: Михалев Владимир Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михалева Рая Владимировна
Отец ребёнка: Михалев Владимир Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михалева Галя Владимировна
Отец ребёнка: Михалев Владимир Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михалев Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Михалев Владимир Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно