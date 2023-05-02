Ваганова (Скрипкина) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1884 ст.
Отец ребёнка: Ваганов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1887
Сын: Ваганов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Ваганов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Голякова Надежа Михайловна
Отец ребёнка: Ваганов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1893
Сын: Ваганов Стахий Михайлович
Отец ребёнка: Ваганов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Ваганов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ваганова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Ваганов Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно