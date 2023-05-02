Ваганова (Скрипкина) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ваганова (Скрипкина) Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1884 ст.

Сын: Ваганов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Ваганов Михаил Васильевич

Вепри, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Ваганов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Ваганов Михаил Васильевич

Вепри, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Голякова Надежа Михайловна

Отец ребёнка: Ваганов Михаил Васильевич

Вепри, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Ваганов Стахий Михайлович

Отец ребёнка: Ваганов Михаил Васильевич

Вепри, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Ваганов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ваганова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Ваганов Михаил Васильевич

Вепри, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ваганов Михаил Васильевич

Смерть
Неизвестно
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